Moulay Brahim: Überlebende des Erdbebens in Marokko erzählen

Trümmer auf den Strassen, Menschen, die ihr letztes Hab und Gut retten wollen und die verzweifelte Suche nach Überlebenden: Marokko ist von der schwersten Erdbebenkatastrophe seit Jahrzehnten heimgesucht worden. Erdbeben sind in Nordafrika selten, entsprechend anfällig sind Gebäude und Infrastruktur. Auf Bildern aus Städten wie Amizmiz ist zu sehen, wie ganze Strassenzüge in Schutt und Asche gelegt wurden. In Beuteln tragen Menschen ihre Habseligkeiten. Viele übernachten in provisorisch aufgebauten Zelten. Weil sie kein Dach mehr über dem Kopf haben – aber auch, weil sie Nachbeben befürchten.

Kinder spielen auf Matratzen

Er sei noch auf der Arbeit gewesen, als er die starken Erdstösse gespürt habe, erzählt ein Bewohner des Dorfs einer dpa-Reporterin. Er sei nach Hause gerannt und habe seine Kinder gerettet. «Das Haus meiner Familie ist völlig zerstört», sagt er. Viele Gebäude in dem Ort an der nördlichen Seite des Atlas-Gebirges sind stark beschädigt worden, einige Wege durch das Dorf sind von Schuttbergen versperrt. Hinter der zerstörten Fassade eines mehrstöckigen Wohnhauses wehen rote Vorhänge. Nur 48 Stunden zuvor haben hier noch Menschen gelebt.

Überall in den kleinen Dörfern in der Region sitzen die Menschen in der Hitze an den Strassenrändern und harren in provisorisch errichteten Zelten aus. Kinder spielen auf Matratzen, mancherorts schaufeln Bagger Schutt weg. Die Menschen versuchten, sich so gut es geht gegenseitig zu helfen, erzählen Anwohner.