Mount Everest: Kamit Rita Sherpa stellt Rekord auf

Statuen für Mount-Everest-Erstbesteiger in Nepal enthüllt

Zur Erinnerung an die Erstbesteigung des Mount Everest vor 70 Jahren sind in Nepal zwei goldene Statuen des Neuseeländers Sir Edmund Hillary und seines nepalesischen Bergführers Tenzing Norgay enthüllt worden. Einwohner drapierten am Freitag traditionelle tibetische Schals um die von Mönchen gesegneten Statuen neben der Landebahn des Flughafens Tenzing-Hillary in Lukla, der für viele Bergsteiger das Tor zum Aufstieg auf den 8849 Meter hohen Gipfel darstellt. (DPA)