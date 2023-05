Mount Everest: Viele Todesopfer in dieser Saison

Diese Schweizer sind am Mount Everest gestorben

Über 300 Personen sind bisher am Mount Everest gestorben. Darunter sind auch drei Schweizer. 1986 wurde der Berner Arzt Simon Burkhardt von einer Lawine in den Tod gerissen. 2008 starb Uwe Gianni Goltz bei Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm beim Abstieg in 8200 Meter Höhe an Erschöpfung. Seine Leiche wurde erst zwei Jahre später gefunden. 2021 starb der Schweizer Software-Ingenieur Abdul Waraich beim Abstieg ebenfalls an Erschöpfung. (fur)