Mountainbike: Nino Schurter gewinnt zum 9. Mal Gesamtweltcup

Nino Schurter wurde am Wochenende beim Weltcup-Final in Mont-Sainte-Anne (Kanada) Vierzehnter.

Nino Schurter gewann am Sonntag den Gesamtweltcup.

Grosse Freude bei Nino Schurter. Der Schweizer Mountainbike-Star gewann am Sonntag zum 9. Mal den Gesamtweltcup im Cross Country. Dem Bündner reichte dafür beim Weltcup-Final in Mont-Sainte-Anne (Kanada) ein 14. Platz. Zweiter im Gesamtweltcup wurde Jordan Sarrou, Dritter der Schweizer Mathias Flückiger.

Nachher meinte der 37-Jährige, dass er «mega happy» sei. «Das konnte ich anfangs Jahr nicht erwarten. Aber heute war es wirklich nochmals ein Drama. Ich hatte einen schlechten Start, wurde eingeklemmt. Am Ende sprang meine Kette immer wieder raus», so der Mountainbike-Star gegenüber dem SRF.

Nino Schurter will bei Olympia triumphieren

Dank seines Erfolgs im Gesamtweltcup baute der Bündner seinen Rekord in dieser Kategorie weiter aus. Bis ins Jahr 2022 teilte er sich den bisherigen Rekord mit Julien Absalon, der sieben Mal den Gesamtweltcup gewann. Und nicht nur das: Schurter schaffte in diesem Jahr 34 Weltcup-Siege – so viele, wie noch niemand.