Mountainbike-Star Mathias Flückiger droht wegen Doping eine Hammer-Strafe

Darum gehts Mountainbiker Mathias Flückiger wurde wegen Dopings gesperrt.

Der Fahrer, das Team und der Verband waren ob der Nachricht geschockt.

Wie lange die Sperre des 33-Jährigen dauert, hängt von verschiedenen Aspekten ab.

Es war ein Schock: für den Fahrer, für den Schweizer Radverband, für das Schweizer Team, das an der EM um Medaillen mitfahren will. Mountainbiker Mathias Flückiger wurde am Donnerstagabend wegen eines mutmasslichen Doping-Vergehens gesperrt. Damit verpasst der Berner das EM-Rennen vom Freitag.

Wie lange der 33-Jährige gesperrt bleiben werde, könne aktuell nicht beziffert werden, sagt Thomas Peter, Geschäftsführer von Swiss Cycling. Die Sperre sei unbefristet und «wie lange diese dauert, hängt von verschiedenen Punkten ab. Ob er eine B-Probe eröffnet – dafür gibt es eine Frist – oder ob er eine mögliche Sperre akzeptieren wird oder nicht», so Peter im Interview mit SRF. Ernst König, Direktor von Swiss Sport Integrity, bestätigt das. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Es kommt sehr auf die Umstände drauf an, die wir noch nicht kennen. Grundsätzlich ist jedoch die Maximalstrafe bei einem Erstverstoss vier Jahre.» Für Flückiger wäre dies eine Hammer-Strafe, da dies wohl sein Karriereende bedeuten würde.

Der Schweizer wurde positiv auf die jederzeit verbotene anabole Substanz Zeranol getestet. Was hat diese für eine Wirkung? König erklärt: «Es fördert den Muskelaufbau und den Fettabbau.» Die Einnahme sei durch verschiedene Arten möglich: Tabletten, Spritzen, Salben, Pflaster. «Es kann auch sein, dass das Anabolikum unbewusst zu sich genommen wurde», ergänzt der Berner. Wie das Anabolikum in den Körper des Mountainbike-Stars kam, das weiss auch der Verband nicht. «Ich weiss nicht einmal, was das für eine Substanz ist und in welchen Medikamenten diese vorkommt. Wir sind alle sprachlos», so Peter.

«Nun kommt noch dieser Schlag hinzu»

Derzeit ist also noch vieles unklar in diesem Fall. Tatsache ist: Die Nachricht war auch für den Athleten Flückiger schwierig. Auf Anfrage von 20 Minuten wollen der Olympiazweite von Tokio und sein persönliches Management sich nicht äussern. Das werde erst getan, wenn etwas kommuniziert werden könne. Flückiger ist am Donnerstagabend zurück in die Schweiz gereist. Hier erhält er professionelle Betreuung. «Er nahm es geschockt auf. Wir müssen ihn nun auch schützen, er hat eine gute Betreuung verdient», sagt Peter.

Flückigers Psyche war bereits vorher belastet – er musste eine Corona-Erkrankung durchseuchen und es kam im Weltcup zum Vorfall mit Nino Schurter. «Er war nicht so selbstsicher und in einer guten mentalen Verfassung, wie man das normalerweise sein sollte als Sportler. Und nun kommt noch dieser Schlag hinzu», erklärt Peter.

Flückiger versteht Zeitpunkt der Nachricht nicht

Der 33-Jährige wurde im Rahmen der Schweizer Meisterschaft im Juni positiv getestet. Doch wieso wurde dieser Befund erst jetzt kommuniziert? «Das wissen wir auch nicht. Wir wissen auch nicht, weshalb diese Nachricht einen Tag vor dem EM-Start rauskommt», sagt Peter.

König sagt dazu: «Uns ist bewusst, dass das Timing nicht ideal ist. Aber das ist es, glaube ich, nie.» Der Zeitpunkt sei aber sicherlich nicht mit Absicht gewählt worden. Der höchste Doping-Jäger der Schweiz meint zu 20 Minuten: «In der Regel geht es schneller. Der Grund ist, dass Zeranol eine spezielle Substanz ist. Es gibt sehr wenige Präzedenzfälle und für dieses Anabolikum braucht es viele Untersuchungen. Wir haben auch mehrere Experten zurate gezogen.»

Der Zeitpunkt für die Nachricht ist also nach den Erklärungen der Antidoping-Behörde nachvollziehbar, nicht aber für Flückiger, den Verband oder das Team. «Es ist immer eine schwierige Nachricht, es hätte von uns aus gesehen auch einfachere Momente gegeben, nicht nur für Flückiger, sondern auch für das ganze Schweizer Team. Dieses hätte es verdient gehabt, damit es an der EM seine Leistung zeigen kann», sagt Peter.

Beantragt er Öffnung der B-Probe?

Der Zeitpunkt ist zudem extrem bitter, weil auch erst kürzlich ein Interview mit dem Weltcupgesamtsieger von 2021 in den CH-Medien (Bezahlschranke) erschienen ist, in dem er sagt: «Ich habe Mühe, wenn mein Charakter infrage gestellt wird, denn für mich sind Fairplay und Ehrlichkeit wichtige Leitlinien in meinem Handeln als Sportler und als Mensch.»

Diese Aussage kommt wegen der aktuellen Lage etwas unplatziert daher. Aber auch für Flückiger gilt die Unschuldsvermutung. Im aktuellen Fall hat er nun die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben und die Öffnung der B-Probe zu beantragen.