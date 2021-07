Hasliberg BE : Mountainbiker kommt vom Weg und stürzt Felswand hinab – tot

Bei einer Abfahrt in Hasliberg Reuti ist am Sonntagmittag ein Mountainbiker eine Felswand hinuntergestürzt. Der Biker konnte nur noch tot geborgen werden.

In Hasliberg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Auf einem Bergwanderweg in Hasliberg Reuti (Gemeinde Hasliberg) verunglückte am Sonntagmittag ein Mountainbiker. Nach aktuellem Kenntnisstand war der aus dem Kanton Aargau stammende Mann mit dem Mountainbike in der Region Balmeregghoren als vorderster Fahrer einer Dreiergruppe bergab unterwegs gewesen. «Als die Gruppe stoppte und der Mann dann erneut losfuhr, geriet er vom Weg ab und stürzte über ein Felsband hinunter», heisst es im Communiqué der Kantonspolizei Bern.