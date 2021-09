Beim Short Track in Snowshoe - Mountainbiker Mathias Flückiger schnappt sich den Gesamtweltcup

Es ist der grösste Erfolg in der Karriere des Berners.

Bloss wenige Punkte benötigte Mathias Flückiger beim Short-Track-Race in Snowshoe, um endlich sein grosses Ziel vom Gewinn des Gesamtweltcups zu erreichen. Trotzdem hielt sich der Berner nicht zurück und fuhr beim vorletzten Programm-Punkt im Weltcup-Kalender 2021 auf den fünften Platz.

Damit ist Flückiger der vierte Schweizer Mountainbiker nach Thomas Frischknecht, Christoph Sauser und Nino Schurter der den Gesamtweltcup holt. Es ist dies die Krönung einer grossartigen Saison des 32-Jährigen, in welcher er konstant starke Leistungen ablieferte, jedoch bei Olympia und an der WM jeweils knapp an Gold vorbei schrammte.