3Kay: Schweizer «Pinsel Messi» macht Mourinho sprachlos

In seinen Mourinho hat Kaya zehn Monate investiert. Das Porträt zeigt den stoischen Portugiesen mit seiner Familie, seinen Trophäen und enthält Referenzen an seine wichtigsten Erfolge. An Ostern bekam er es in der Clubzentrale der AS Roma erstmals zu Gesicht. Als er den Raum betreten habe, sei klar gewesen, dass er der Boss ist, sagt Kaya. Zunächst sei er noch sehr kühl gewesen. «Als er das Bild gesehen hat, hat es ihm zuerst die Sprache verschlagen, danach ist er aufgetaut.» Mourinho war augenscheinlich begeistert von der Arbeit des Baslers. «Ich habe noch nie ein vergleichbares Kunstwerk gesehen», sagte Mourinho, als er die Sprache wieder gefunden hatte.