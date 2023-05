Mehr José Mourinho geht nicht: In 180 Minuten zwischen seiner Roma und Leverkusen fällt genau ein einzige Törchen. Das reicht für das zweite europäische Mourinho-Endspiel in Folge.

Darum gehts José Mourinho und seine Roma qualifizierten sich dank eines 0:0 in Leverkusen für den Final.

Nach der Conference League kann das Team aus Italiens Hauptstadt auch die Europa League holen.

Im Endspiel wartet mit dem FC Sevilla ausgerechnet derjenige Verein mit den meisten EL-Titeln.

Am römischen Abwehr-Bollwerk von Meister-Taktiker José Mourinho biss sich Bayer Leverkusen auch im Rückspiel die Zähne aus. 0:0 lautete das Resultat in Deutschland, nachdem die Römer das Hinspiel in Italiens Hauptstadt mit 1:0 gewinnen konnten.

Leverkusen-Star Kerem Demirbay kritisierte nach dem Spiel gegenüber RTL die destruktive Spielweise der Roma: «Es ist schade, dass in einem Halbfinale auf so einem Niveau am Ende so eine Spielweise belohnt wird. Das ist bitter. Sie haben es am Ende ekelhaft gemacht.» Einige Leverkusener Fans waren nach dem Abpfiff über die Absperrung gesprungen und an den Ordnern vorbei aufs Feld gelaufen. Es blieb aber friedlich.

Mourinho kann Geschichte schreiben

Mourinho setzte sich so im Trainer-Duell gegen seinen ehemaligen Spieler Xabi Alonso durch und kann im Endspiel am 31. Mai in Budapest alleiniger Rekordhalter in Bezug auf Europacup-Siege werden. Bisher führt er die Rangliste mit fünf Titeln in den verschiedenen Wettbewerben gemeinsam mit dem früheren Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni an.

Besser noch: Nach dem Triumph in der Conference League von vergangenem Jahr könnte Mourinho nun den zweiten internationalen Titel in Folge einheimsen – und das eine Stufe höher. Die trotz 23:1 Schüssen zugunsten der Gastgeber.

Im Final wartet Sevilla

Rekordsieger FC Sevilla greift derweilzum siebten Mal nach dem Titel in der Fussball-Europa-League. Die Spanier setzten sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen Juventus Turin durch und buchten damit ihr Ticket für das Endspiel in Budapest am 31. Mai. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Schon im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche hatten sich beide Teams 1:1 getrennt.

Dusan Vlahovic (65. Minute) brachte Juve bei den Spaniern zunächst in Führung. Doch die insgesamt überlegenen Gastgeber kamen dank des Tores von Suso (72.) schnell zurück. Auch in der Verlängerung war Sevilla das bessere Team und versuchte es wie schon zuvor immer wieder mit Flanken von den Aussenbahnen. Nach einer Hereingabe von Bryan war es dann so weit: Erik Lamela (95.) erzielte per Kopf und zur grossen Freude der meisten Zuschauer im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán den Siegtreffer.

