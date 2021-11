Als Dankeschön - Mourinho schenkt seinem 18-jährigen Jungtalent 840 Franken teure Schuhe

0:0 gegen Abstiegskandidat CFC Genua – viel zu wenig für die Ansprüche von Star-Trainer José Mourinho. Die AS Roma stand am Sonntag in Genua vor einem mickrigen Punkt. Der Schweizer Valon Behrami sah von der Bank aus, wie sich sein Team einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf zu sichern schien. Dann entschied sich «The Special One», wie Mourinho auch genannt wird, auf ein Jungtalent zu setzen. Mou wechselte in der 74. Minute den Ghanaer Felix Afena-Gyan ein, es war erst sein dritter Kurzeinsatz in der Serie A. Und was machte der 18-Jährige in seinen knapp 20 Minuten Einsatzzeit? Er schoss die Roma mit zwei Treffern (82. und 94.) zum 2:0-Sieg.