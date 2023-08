Mover: Schweizer Sportbekleidung ohne Plastik

1 / 4 Die Schweizer Firma Mover stellt Hightech-Sportbekleidung ohne Plastik her. Mover Die Kollektion von Mover richtet sich an Outdoor-Fans – und sie ist unisex. Mover Die Produktion findet mehrheitlich in Portugal statt. Dort wird die Wolle mit hoher Dichte gewoben und vernäht. Mover

Worum es geht: Eine Schweizer Firma stellt hochfunktionale Sportbekleidung ohne jegliches Plastik her.

Die Marke Mover ist die erste, die auch für wasserabweisende Jacken und Reissverschlüsse auf natürliche Wolle setzt.

Ihre Behauptung: Auch recyceltes Plastik ist schlecht, weil es die falschen Anreize schafft.

Wer oder was ist Mover?

Nicolas Rochat: Mover ist eine Outdoor-Marke. Ein kleines, unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von kunststofffreier Sportbekleidung spezialisiert hat.

Eine weitere Outdoor-Marke – warum?

Weil es zu viel Plastik gibt. 99 Prozent der Sportbekleidung besteht aus synthetischen Fasern. Unsere Branche, die Textilindustrie, ist für ein Drittel der Plastikverschmutzung der Meere durch Mikropartikel verantwortlich, die in die Luft und ins Wasser gelangen. Allein durch die Änderung unserer Bekleidungsgewohnheiten können wir die Verschmutzung drastisch reduzieren.

Was macht Mover anders?

Mover ist zu 100 Prozent plastikfrei. Die Stoffe, die Fäden, die Etiketten, die Verzierungen. Kein einziger Kunststoff, kein Klebstoff, kein Bindemittel, kein recycelter Kunststoff. Wir sind die Ersten, die ein komplettes Sortiment an technischer Outdoor-Bekleidung anbieten, die ausschliesslich aus natürlichen Stoffen besteht.

Woraus bestehen die Fasern?

Wir verwenden hauptsächlich recycelte Baumwolle und Merinowolle in verschiedenen Formen und Strukturen. Die meisten Leute werden nicht glauben, dass Baumwolle vor Regen und Sturm schützen kann. Aber Sir Edmund Hillary und Sherpa Tensing haben den ganzen Weg zum Everest in Baumwolle mit hoher Dichte bestiegen. Wir haben lange getüftelt, bis wir es raushatten und alles perfekt auf die Funktion abgestimmt war. Natürlich haben wir viel Zeit, Geld und Energie in die Suche und Entwicklung neuer Strukturen gesteckt, die perfekt auf ihre Funktion abgestimmt sind und die neuesten verfügbaren Technologien nutzen.

Mover verwendet kein Plastik, nicht einmal recyceltes Plastik. Leben Sie ein plastikfreies Leben?

Ja, das versuche ich, so weit es geht. Recyceltes Plastik ist die schlechteste Antwort auf die Plastikkrise. Es ist ein Lockmittel, eine Nebelwand zwischen dem Problem und dem Verbraucher. Am Ende trägt es nur zur Umweltverschmutzung bei und setzt noch mehr giftige Stoffe in unserer Umwelt frei. Nach Angaben der OCDE werden heute neun Prozent der Kunststoffe recycelt, in 40 Jahren werden wir diese Menge verdoppeln, aber in der Zwischenzeit wird sich die Gesamtproduktion von Kunststoffen verdreifachen und 1,2 Milliarden Tonnen pro Jahr überschreiten. Wir müssen alternative Wege entwickeln, und Mover ist einer davon.

Welchen Ansatz verfolgen Sie beim Design?

Wir gehen immer von der Funktion aus. Oft suchen wir nach dem Stoff und der Struktur, die für eine bestimmte Aktivität oder Situation am besten geeignet sind. Dann passen wir das Design an den jeweiligen Zweck an, je nachdem, ob wir maximale Atmungsaktivität, Wind- oder Wasserschutz, Wärme, Kühle usw. suchen. Wir haben auch beschlossen, geschlechtsneutrale Kleidungsstücke vorzuschlagen, was bedeutet, dass wir dem Muster besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.

Die Kleider sehen eher konventionell aus – warum?

Ich würde das «zeitlos» nennen. Es ist sehr wichtig für uns, nicht in die Modefalle zu tappen, sowohl in Bezug auf die Formen als auch auf die Farben. Wir sind ein Sportbekleidungsunternehmen, die Leute sollen unsere Sachen auch in vielen Jahren noch gerne tragen. Unsere Fleece-Jacken oder Wanderhosen sollte so lange tragbar sein, bis sie bis auf die Knochen abgenutzt sind. Bis man sie irgendwann nach vielen Jahren nicht mehr reparieren kann. Qualität ist ein wichtiger Faktor in dieser Gleichung.

Nachhaltigkeit und kein Plastik sind gut – aber ist nicht das Wichtigste, weniger zu kaufen?

Auf jeden Fall. Fast Fashion bringt den Planeten um. Wir müssen aus dieser tödlichen Schleife von Überwachstum und Überkonsum aussteigen. Bei Mover behaupten wir: «Wir brauchen mehr Menschen, die weniger kaufen.» Und wir meinen es wirklich ernst.

Wird die Kleidung in der Schweiz hergestellt?

Nein! Wir produzieren in Portugal, abgesehen von unseren Strickwaren, die in der Inneren Mongolei hergestellt werden. Bei der Umstrukturierung dieses neuen Projekts haben wir versucht, alle Abläufe zu optimieren, die Entfernungen und den Transport so weit wie möglich zu reduzieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Unser Ziel ist es, mit den grössten Anbietern in dieser Branche zu konkurrieren – auf einem vergleichbaren Preisniveau, aber mit plastikfreien Alternativen, die pflegeleicht und super bequem sind. So schärfen wir das Bewusstsein für die unnötige Plastikverschmutzung.

