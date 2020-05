Movie Of The Week

Unser persönlicher Filmtipp der Woche

20 Minuten Radio präsentiert dir wöchentlich den besten Filmtipp der Woche!

Movie of the Week: «Trolls World Tour»

Die Königin des Hard Rock, Queen Barb hat einen finsteren Plan gefasst: Sie will alle anderen Arten von Musik vernichten, damit einzig und allein der Rock die Herrschaft übernehmen kann. Das müssen Poppy und Branch verhindern – Ihre Mission: Alle Trolls vereinen, Barb besiegen, die alle anderen im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand spielen will und die Welt retten!