Mozzarella-Kugeln: Alexander Feuz und Thomas Glauser klagen über Bauchweh

Darum gehts Nach zwei Apéros klagten die Berner Stadträte Alexander Feuz und Thomas Glauser (SVP) über Bauchschmerzen.

Der Stadtrat musste gleich zwei kuriose Kleine Anfragen dazu beantworten.

Unter anderem ging es auch darum, wie viele Entrecôtes aus dem Simmental einem Flug nach New York entsprechen.

Nirgends ist die Politik so nahe bei den Leuten und so persönlich, emotional und kurios, wie in den Gemeindeparlamenten. Die SVP-Stadtparlamentarier Alexander Feuz und Thomas Glauser äussern sich in einer eher aussergewöhnlichen Kleinen Anfrage an die Berner Stadtregierung zu einem aktuellen Reizthema – Vegi-Essen. Dabei sparen sie nicht mit persönlichen Erfahrungen und gesundheitlichen Details.

«Die Fragesteller haben ein Flair für gute Küche und kochen oft auch selbst», stellen sie in der Anfrage vorab klar, die der Stadtrat am Donnerstag beantwortet hat. Sie zählen gleich einleitend auf, dass sie gewisses vegetarisches Essen durchaus mögen: Polenta oder Nudeln mit Pilzen, zum Beispiel, sowie Momos, und Buuds.

«Verdauungsschwierigkeiten und Blähungen»

So weit, so gut. Feuz und Glauser bemängeln dann aber die fehlende Auswahlmöglichkeit an städtischen Anlässen. Da gebe es praktisch nur Vegetarisches, sagen sie. Und dieses schlage ihnen sogar auf die Gesundheit. «Bereits nach dem veganen Neujahrsessen des Stadtrates in der Elfenau litten der Fragesteller 1 (Feuz, Anm. d. Red.) und 2 (Glauser, Anm. d. Red.) unter lästigen Magen- und Verdauungsschwierigkeiten und hatten mit heftigen Blähungen zu kämpfen», schreiben die beiden SVPler.

Auch die an einem anderen Apéro angebotenen frittierten Büffelmozzarella-Kugeln, Linsen und «Körnergerichte» seien ihnen schlecht bekommen. «Während sich der Fragesteller 1 nach einem ersten Bissen der wenig mundenden Mozzarellakugeln den Desserts zuwandte und den Mozzarella mit Reis nicht fertig ass, konsumierte der Fragesteller 2 drei Kugeln. Er hatte danach zwei Tage mit gravierenden Magenproblemen zu kämpfen», schreiben sie.

«Der Leidensdruck war gross und wir haben uns geärgert»

«Ich bin ein offener Mensch, ich stehe dazu», antwortet Feuz auf die Frage von 20 Minuten, weshalb die Anfrage so detailreich herausgekommen sei. «Der Leidensdruck war sehr gross und wir haben uns geärgert.» Feuz räumt ein, dass er einen empfindlichen Magen habe und wohl Laktose-intolerant sei. Er gibt aber zu bedenken: «Gerade weil ich einen empfindlichen Magen habe, ist es für mich wichtig, eine Auswahl zu haben.» Ausserdem sei Mozzarella im Normalfall für ihn kein Problem. Er vermutet, dass die Kugeln zu lange in der Sonne gelegen hatten.

Was aber eher ein Lagerungs- als ein Inhaltsstoff-Fehler wäre, denn auch ein Fleischspiessli würde in der Sonne nicht lange frisch bleiben.

Der Gemeinderat hält dagegen, dass im Klimareglement der Stadt Bern die «Förderung der nachhaltigen Ernährung» stehe und dass eine Mahlzeit mit Fleisch rund dreimal so viel Treibhausgase produziere, wie ohne. Man halte deshalb an der Empfehlung zur Vegi-Ernährung fest – die konkrete Umsetzung sei den Veranstaltenden überlassen.

Auf Anfrage zeigt sich Feuz unzufrieden mit der Antwort: «Das hat mich wütend gemacht. Klar ist es nur eine Empfehlung, aber wenn man einen Auftrag von der Stadt will, hat man sicher viel die besseren Karten, wenn man fast ausschliesslich vegetarisches Essen anbietet.» Er ruft den Gemeinderat dazu auf, mehr an die Zielgruppe zu denken – er selber werde an offiziellen Anlässen auf jeden Fall nichts Vegetarisches von diesem Anbieter mehr essen. Die Desserts seien allerdings fein gewesen.

Entrecôtes vs. Flug nach New York

In einer weiteren Anfrage, die Feuz alleine gestellt hat, will er vom Gemeinderat wissen, ob die Vegetarier-Direktive nicht im Widerspruch dazu stehe, dass Stapi Alec von Graffenried «trotz ausgerufenem Klimanotstand in der Welt herumfliegt» – und wie viele 200-Gramm-Entrecôtes aus dem Simmental man konsumieren dürfe, bis man das Klima gleich belastet, wie, wenn man von Zürich nach New York fliegt.

Der Gemeinderat rechnet vor: zwei Tonnen CO2 für einen Hin- und Rückflug. 12-13 kg CO2 pro Kilo Schweizer Rindfleisch. Der Flug entspricht also ungefähr 160 kg Schweizer Rindfleisch. Den letzten Schritt der Mathe-Aufgabe lässt der Gemeinderat allerdings weg: Umgerechnet in Entrecôtes ergäbe das eine Anzahl von 800.

