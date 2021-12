Weitere Vorwürfe werden laut – «Mr. Big» Chris Noth soll Ex geschlagen und ihr mit Mord gedroht haben

Zwei Frauen haben dem aus «Sex and the City» als «Mr. Big» bekannten Schauspieler Vergewaltigung vorgeworfen. Nun werden weitere Anschuldigungen laut.

Darum gehts In einem umfassenden Artikel des «Hollywood Reporter» werfen zwei Frauen dem Schauspieler Chris Noth (67) vor, sie vergewaltigt zu haben.

Die mutmasslichen Vergewaltigungen sollen sich 2004 und 2015 zugetragen haben.

Der Schauspieler dementiert die Anschuldigungen.

In den 90er-Jahren hat Noths Ex-Freundin, das Model Beverly Johnson (69), eine einstweilige Verfügung gegen den «Sex and the City»-Darsteller eingereicht, weil er sie geschlagen und ihr gedroht habe, sie umzubringen.

Am Donnerstag wurden Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen den aus der US-Serie «Sex and the City» als «Mr- Big» bekannten Schauspieler Chris Noth (67) laut. Das Branchenmagazin «Hollywood Reporter» schilderte die sexuellen Übergriffe in einem umfassenden Artikel anhand von zwei mutmasslichen Opfern und Quellen aus deren Umfeld. Seither haben sich weitere Frauen zu Wort gemeldet.

Die Schauspielerin Zoe Lister-Jones (39) etwa beschreibt Noth in einem Instagram-Post als «sexual predator». Sie führt aus: «In meinen Zwanzigern habe ich in einem New Yorker Club gearbeitet, der ihm gehörte. An den wenigen Anlässen, an denen er auftauchte, hat er sich jedes Mal gegenüber einer Kollegin sexuell unangebracht verhalten», so Lister-Jones.

Betrunken am Hals geschnüffelt

Weiter berichtet sie von einer negativen Erfahrung mit ihm am Set der Kriminalserie «Law and Order». Während des Drehs einer Verhörszene soll Noth sich ihr in betrunkenem Zustand genähert und an ihrem Hals geschnüffelt haben, wobei er geflüstert habe: «Du riechst gut». Dabei stellt Lister-Jones klar: «Meine Erfahrungen sind klein im Vergleich zu den Berichten über die Übergriffe, die heute so mutig geteilt wurden.»

In den Kommentaren berichten mindestens zwei weitere Frauen von Übergriffigkeiten Noths. Eine Frau namens Francesca Loftus schreibt: «Noth hat sich mir 2010, als ich 18 Jahre alt war, aufgedrängt.» Obwohl sie ihn 2017 laut eigener Aussage öffentlich beschuldigt hatte, sei nie darüber berichtet worden. «Ich bin dankbar, dass diese Frauen sich gemeldet haben», so Loftus.

Morddrohungen gegenüber Ex-Freundin

Auf Twitter sind sich einige Userinnen und User sicher, dass künftig weitere mutmassliche Opfer ans Licht kommen werden. In einem Tweet heisst es: «Nachdem ich ihn einige Male getroffen habe, ist das Einzige, was mich überrascht, wie lange es gedauert hat, bis diese Geschichten an die Oberfläche gekommen sind. Es gibt zweifellos noch mehr davon.»

Ein Post des Watchdog-Instagram-Accounts Diet Prada bringt zudem schockierende Details aus Noths Vergangenheit ans Licht. So teilte das von fast drei Millionen Menschen gefolgte Profil einen Zeitungsschnipsel aus den 90er-Jahren, in dem Noths Ex-Freundin, das Model Beverly Johnson (69), behauptet, dass der Schauspieler sie körperlich angegriffen und ihr gedroht habe, sowohl sie als auch ihren Hund umzubringen. Aus dem Artikel geht hervor, dass Johnson damals eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex eingereicht hatte.

Wegen «Sex and the City»-Sequel gemeldet

Die beiden Frauen, die Noth gegenüber «Hollywood Reporter» der Vergewaltigung bezichtigten, hatten sich laut Artikel im Abstand von mehreren Monaten unabhängig voneinander beim Magazin gemeldet. Presseberichte über die «Sex and the City»-Fortsetzung «And Just Like That...», die aktuell ausgestrahlt wird, hätten bei den mutmasslichen Opfern schmerzhafte Erinnerungen geweckt.

Demnach gab eine der Frauen an, dass Noth sie 2004 in seiner Wohnung in West Hollywood vergewaltigt haben soll. Die damals 22-Jährige hatte ihn, eigenen Angaben zufolge, zuvor am Pool getroffen und wollte ihm nur kurz ein Buch zurückbringen. Während des Übergriffs sei sie so stark verletzt worden, dass sie blutete und im Krankenhaus genäht werden musste. «Hollywood Reporter» kann dabei bezeugen, dass sie im Januar 2006 beim UCLA Rape Crisis Center Hilfe suchte, um das Geschehene psychisch zu verarbeiten. Die zweite Frau schilderte, dass der US-Amerikaner sie 2015 als 25-Jährige nach einem Abendessen in seiner Wohnung in New York vergewaltigte.

Noth streitet die Vorwürfe ab. Das Los Angeles Police Department (LAPD) hat zudem öffentlich erklärt, dass aktuell keine Ermittlungen liefen, es jedoch die «Art» der Anschuldigungen der Frauen prüfe.