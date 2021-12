«Mr. Big» Chris Noth streitet dritten Vergewaltigungsvorwurf ab

Eine 40- und eine 39-Jährige werfen dem US-Amerikaner vor, sich 2004 und 2015 an ihnen vergangen zu haben. Seither haben sich auf Social Media weitere Betroffene zu Wort gemeldet, die Noth sexuelle Belästigung und eine dritte Vergewaltigung vorwerfen.

Noth ist bekannt als «Mr. Big» aus der TV-Serie «Sex and the City».

Weitere Frauen werfen ihm zudem sexuelle Belästigung vor und in den 90er-Jahren soll er gegenüber seiner Ex-Freundin, Model Beverly Johnson (69), gewalttätig gewesen sein.

Am Donnerstag deckte das Branchenmagazin «Hollywood Reporter» auf, dass der aus der US-Serie «Sex and the City» als «Mr. Big» bekannte Schauspieler Chris Noth mutmasslich zwei Frauen vergewaltigt haben soll. Seither sind weitere mutmassliche sexuelle Übergriffe ans Licht gekommen.