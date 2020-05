Nun darf er in den Ruhestand

Mr. Corona Daniel Koch tritt endgültig ab

Mit den Lockerungen, die der Bundesrat heute beschlossen hat, endet auch die Karriere von Daniel Koch. Der Epidemiologe hatte dem Bundesrat während des Lockdowns beratend zur Seite gestanden – über seine Pension hinaus.

Er wurde an der Medienkonferenz vom 27. Mai offiziell verabschiedet (KEYSTONE/Anthony Anex)

Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten BAG, darf in seinen wohlverdienten Ruhestand (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Ganz zu Ende der heutigen Pressekonferenz zu den Corona-Massnahmen hatte Innenminister Alain Berset (SP) noch eine wichtige Ankündigung zu machen: «Mit den heutigen Lockerungen beginnt eine neue Etappe», so Berset. Und das bedeute, dass Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim BAG, in seinen wohlverdienten Ruhestand dürfe.

«Jedes Mal mit anderer Krawatte»

Daniel Koch hat seit März keine einzige Pressekonferenz des Bundesrats verpasst und zuätzlich an weiteren 21 Medienkonferenzen teilgenommen. «Dabei ist er jedes Mal in einer anderen Krawatte erschienen. Ich weiss nicht, wie er das geschafft hat», so Berset mit einem Schmunzeln.