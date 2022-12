Moderna Impfstoff gegen HIV: 97 Prozent der Studienteilnehmer entwickelten Antikörper

Durch den Impfstoff könne das Immunsystem trainiert werden, eine breite Palette an natürlich vorkommenden HIV-Subtypen zu erkennen. (Symbolbild)

In einer Studie entwickelten 97 Prozent der Teilnehmenden Antikörper gegen das HI-Virus.

Ein Impfstoff von Moderna verzeichnet in einer ersten Studie Erfolge.

Moderna konnte mit einem neuen Impfstoff in einer Studie Erfolge gegen HIV verbuchen. Wie bei Corona soll mRNA gegen das Virus eingesetzt werden . In einer Studie entwickelten 97 Prozent aller Teilnehmenden Antikörper gegen das HI-Virus. Laut den Wissenschaftlern sei das der erste Schritt zu einer breiten Immunität.

Durch den Impfstoff könne das Immunsystem trainiert werden, eine breite Palette an natürlich vorkommenden HIV-Subtypen zu erkennen, wie der Studienautor William Schief erklärte. Da das Virus häufig mutiere, sei das sehr wichtig. «Es gibt nur wenige Stellen auf der Oberfläche des HIV-Spikes, die bei verschiedenen Isolaten gleich oder relativ gleich bleiben. Und wir versuchen, sehr spezifische Antikörper hervorzurufen, die sehr spezifische Eigenschaften haben, die es ihnen ermöglichen, sich genau an diese Stellen zu binden», so der Autor gegenüber «Sciencealert».