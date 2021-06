Dogecoin-Hunde-Meme für vier Millionen Dollar als NFT verkauft bei Auktion

1 / 8 Gestatten, das ist die Hündin Kabosu. Sie ist besser bekannt … Atsuko Sato … als Doge – eines der berühmtesten Memes im Internet. Reddit Dieses kommt in vielen Varianten … Reddit

Darum gehts Der Shiba-Inu Kabosu ist weltberühmt unter dem Namen Doge.

Nun wurde das Meme für rund 3,8 Millionen Franken verkauft.

Der Erlös geht an die Hundebesitzerin, eine Kindergärtnerin.

Sie will jetzt einen Teil der gewonnenen Millionen spenden.

«Amaze», «very win», «much wow!» – so würde wohl die Reaktion eines gewissen Hundes ausfallen, hätte er von dieser Auktion Wind bekommen. Doge ist das Bild eines Shiba-Inu-Hundes und ist wohl eines der ikonischsten und bekanntesten Memes überhaupt im Internet. Nun wurde das Originalbild aus Japan für umgerechnet rund 3,8 Millionen Franken versteigert. Dies als sogenanntes Non-Fungible-Token, kurz NFT. Doge ist damit das teuerste Meme-NFT aller Zeiten.

Die Auktion lief am 11. Juni aus. Der Gewinner bot für das Bild insgesamt 1696,9 Ethereum. Umgerechnet entspricht das 3,8 Millionen Franken. «Wir sind glücklich, Teil dieses Meilensteins der Internetgeschichte zu sein. Wenn es ein Meme verdient hat, neuer Rekordhalter zu sein, dann sicher Doge», erklärt Don Caldwell, Chefredakteur der Meme-Datenbank Knowyourmeme.com gegenüber dem TV-Sender NBC.

Hündin aus Japan

Don Caldwell hatte das Doge-Foto vor der Auktion zertifiziert, um sicherzustellen, dass das Meme von der rechtmässigen Besitzerin verkauft wurde. Zu sehen auf dem Doge-Bild ist eigentlich die Hündin Kabosu. Das Tier wurde von der japanischen Kindergärtnerin Atsuko Sato bei der Schliessung eines Hundezuchtbetriebes adoptiert. Das war 2008.

Von Kabosu zu Doge

Doch wie wurde aus Kabosu das Doge-Meme? Die Besitzerin stellte das entsprechende Hundebild 2010 auf ihren Blog. «Ich mache jeden Tag haufenweise Fotos, also war dieser Tag nichts Ungewöhnliches. Kabosu liebt es, fotografiert zu werden, also war sie erfreut, dass die Kamera auf sie gerichtet war», erklärt Atsuko Sato in einem Statement.

Der Begriff D-O-G-E stammt ursprünglich aus einem Comic aus dem Jahr 2005. Zusammengebracht wurde der Doge-Begriff mit dem Bild von Kabosu schliesslich im Jahr 2010 auf der Plattform Reddit – das Meme war geboren. Damals wusste die Kindergärtnerin noch nicht, dass ihr die Hündin dereinst Millionen einbringen würde. Einen Teil des Erlöses der NFT-Auktion will Atsuko Sato nun an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, unter anderem an das Rote Kreuz und an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

69 Millionen für Collage

Was aber ist ein NFT eigentlich genau? NFT steht für Non-Fungible Token, was so viel bedeutet wie «nicht austauschbare Token». Zu verstehen sind sie ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie auf einer Blockchain basieren, bei welcher jede Transaktion en detail gespeichert wird. Wer NFTs kauft, kauft damit aber nicht nur einen abstrakten Block in einer Reihe an digitalen Blöcken, sondern einen Vermögenswert, der das Eigentumsrecht an einem bestimmten digitalen Objekt repräsentiert.

Zwar ist Doge das bisher teuerste verkaufte NFT-Meme, aber nicht das teuerste NFT überhaupt. Dieser Titel geht an Künstler Beeple mit seiner Collage «Everydays: the First 5000 Days». Das Kunstwerk ist im März 2021 für über 69 Millionen Dollar beim Auktionshaus Christie’s als NFT verkauft worden.

