Mückenlarven schleudern Kopf weg, um Beute zu schnappen

Highspeed-Videoaufnahmen haben aufgedeckt, wie Mückenlarven ihre Beute erlegen. Annals of the Entomological Society of America/Hancock et al. 2022

Darum gehts US-Forschende haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um herauszufinden, wie die Larven verschiedener Mückenarten an ihr Fressen kommen.

20 Jahre, nachdem sie sich erstmals die Frage gestellt haben, präsentiert das Forschungsteam aus Denver nun die Antwort.

Demnach hängt die Fangmethode von der Mückenart ab.

Die einen werfen ihren Kopf auf die Beute, Vertreter einer anderen Art jagen mit ihrem Schwanz.

Mückenlarven schaffen es, ohne fremde Hilfe satt zu werden – und das, obwohl sie keine Hände haben, mit denen sie ihre Beute schnappen und erlegen können. Wie sie das hinbekommen, haben Forschende um Robert Hancock, Professor für Biologie an der Metropolitan State University of Denver, mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera herausgefunden. Ihre Studie ist im Fachjournal «Annals of the Entomological Society of America» erschienen.

Drei Arten, zwei Strategien, eine verblüffender als die andere

Das Team beschäftigte sich in seiner Forschung mit den Larven dreier Mückenarten, von denen zwei Arten – Toxorhynchites amboinensis und Psorophora ciliata – eine besonders beeindruckende und überraschende Fangstrategie an den Tag legen: Sie strecken ihren Hals plötzlich weit aus und schleudern ihren Kopf auf die Beute. Das Ganze erinnert an den Abschuss einer Harpune. Um die Beute zu greifen, spreizen die Larven dann ihre Mundwerkzeuge, die sogenannten Mandibeln.

Die Larven der Mückenart Sabethes cyaneus gehen einen anderen Weg. Sie fangen ihre Beute gewissermassen mit ihrem Hinterteil, konkret mit ihrem Schwanz, der auch Siphon genannt wird. «Sie benutzten ihre Siphons, um Beutetierlarven zu fangen und sie in ihre klaffenden Mundwerkzeuge zu ziehen», zitiert Livescience.com Hancock, der den Moment der Erkenntnis als «Ich kann es nicht glauben, das ist ein ‹Erstaunlich-Moment›» bezeichnet.

Wie eine Harpune: Larven der Art Psorophora ciliata schleudern der Beute ihren Kopf entgegen. Annals of the Entomological Society of America/Hancock et al. 2022

20 Jahre am Thema drangeblieben

Bei allen drei Arten dauert der Fang jeweils nur rund 15 Millisekunden. Das ist auch der Grund, warum die Erforschung des Fang- und Fressverhaltens so lange gedauert hat. Es ist gut 20 Jahre her, dass sich Hancock erstmals die Frage gestellt hat, wie die Larven zum Futter kommen. Damals hatte er noch als Doktorand versucht, das mithilfe eines Mikroskops herauszufinden. Doch die Technik war nicht die richtige für das Unterfangen: «Wir sahen bloss ein verschwommenes Bild; dann sahen wir eine gefangene Larve, die in den Mund eines Raubtiers geschoben wurde. Das war alles», so Hancock zu Livescience.com.

Es brauchte erst moderne Technik – und finanzielle Mittel –, um das Rätsel lösen zu können. Der Taktik der Larven von Toxorhynchites amboinensis und Psorophora ciliata kamen das Team und Hancock mithilfe einer hochauflösenden Kamera auf die Schliche, die 340 Bilder pro Sekunde aufzeichnen kann. Die Larven der Art Sabethes cyaneus wurden mit 2531 und 4352 Bildern pro Sekunde gefilmt.

Jetzt, wo die richtige Technik gefunden ist, plant die Forschungsgruppe zu untersuchen, wie verbreitet die beiden Fangmethoden sind. «Da gibt es eine viel grössere Geschichte zu erzählen», sagt Hancock.

