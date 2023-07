Letztes Testspiel vor der WM: Müder Nati-Auftritt gegen Marokko – Grings kann nicht gewinnen

Die Szene des Spiels

In der 96. Spielminute sorgte Torhüterin Gaëlle Thalmann beinahe für den Mega-Schock. Sie spielte den Ball direkt in die Füsse ihrer Gegnerin und hatte viel Glück, dass diese den Patzer nicht ausnutzen konnte. Von der Nati gab es offensiv eigentlich nichts zu sehen.

Schlüsselfigur

Das bessere Team

52 Plätze liegt die Nati vor dem Gegner des letzten Testspiels vor der WM. Ein grosser Unterschied war aber nicht zu erkennen. Der Nati fiel in der Offensive eigentlich gar nichts ein. Die Kreativität fehlte und im Mittelfeld gab es gigantische Löcher. Es gab also kaum Höhepunkte für die 5323 Fans auf der Schützenwiese. Somit sah der anwesende Champions-League-Sieger Manuel Akanji keinen guten Auftritt. So bleibt es dabei: Die Schweizerinnen können unter Inka Grings nicht gewinnen. In sechs Spielen gab es nun fünf Unentschieden und eine Niederlage.