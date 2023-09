Mühleberg: Letzte Brennelemente aus AKW wurden abtransportiert

Die Kernbrennstofffreiheit sei aus mehreren Gründen das wichtigste Etappenziel in der Stilllegung, schreibt der Energieversorger. Das KKM stelle nun «keine nukleare Gefahrenquelle» mehr dar. So befinde sich kein spaltbares Kernmaterial sowie keine wärmeentwickelnden Abfälle mehr in der Anlage, was zu grossen Vereinfachungen bei Einrichtungen bzw. Systemen führe – beispielsweise dem Wegfall der Kühlung. In den kommenden Jahren gehe es darum, die in der Anlage verbliebene Radioaktivität zu entfernen.