Energiekrise: «Mühleberg hätte man nicht abstellen sollen»

Die Situation damals war weniger bedrohlich als heute. Mein Vorgänger im Umwelt- und Energiedepartement hatte die Ideen für eine Energiespar-Aktion eingebracht. Die Botschaft war: Wir können mit ganz einfachen Massnahmen sparen. Deckel drauf beim Eierkochen und den Fernseher abstellen, wenn man nicht schaut. Das sind Massnahmen, die sich alle merken können, das geht den Leuten in den Kopf. Man muss die Botschaft so vermitteln, dass sie ankommt und verstanden wird.

Andererseits war Stromsparen damals eine Neuigkeit. Bis zu unserer Kampagne gingen die Leute davon aus, dass der Strom unendlich verfügbar ist. Wo er herkommt, ist nicht so hinterfragt worden. Es war aber auch eine bescheidenere Gesellschaft. Ich sage immer: Alles zu seiner Zeit. Man muss analysieren, was ist jetzt am sinnvollsten, was wird verstanden.