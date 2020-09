Müllmänner sorgen in Genf für Kopfschütteln, weil sie verschiedene Arten von getrenntem Müll in ein und denselben Müllwagen kippten. Eine Leser-Reporterin in der Rue des Garages ist verärgert. «Ich finde es schockierend, dass man uns immer wieder eintrichtert, dass wir Abfall trennen müssen, und am Ende ist es gewissen Müllequipen egal.» Am Montag, dem 21. September, bemerkte sie wie schon in den Wochen zuvor, dass die Müllabfuhr Karton und den Inhalt von der Papierbehältern mit dem Hausmüll vermischten. Die Altpapiersammlung wäre erst am Mittwoch vorgesehen gewesen. Wütend filmte die Frau die Szene.