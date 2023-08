Anja Windl: Klima-Shakira klebt jetzt in Deutschland

Die als Klima-Shakira bekannte Umweltaktivistin Anja Windl ist für ihre Protestaktionen in Österreich bekannt. Nun hat sie sich in München festgeklebt.

1 / 5 Anja Windl hat sich in München an eine Strasse geklebt. IMAGO/ZUMA Wire Die Polizei rückte mit Kleberentfernungssets aus. IMAGO/ZUMA Wire Seit 11. August ist Anja Windl bei mehreren Protestaktionen im deutschen Bundesland Bayern dabei. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Anja Windl, die als Klima-Shakira bekannt ist, protestiert normalerweis in Österreich.

Nun hat sich die 26-jährige Deutsche in der bayerischen Landeshauptstadt München an den Boden geklebt.

In Österreich droht der Studentin die Abschiebung.

Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der Klima-Kleber in Österreich. Mit der «Letzten Generation» hat Anja Windl bei unzähligen Protestaktionen mitgemacht und sich immer wieder auf die Strasse geklebt.

Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur kolumbianischen Sängerin bekam die Aktivistin den Spitznamen Klima-Shakira verpasst. Nach Protestaktionen droht der gebürtigen Deutschen in Österreich sogar die Abschiebung, wie «Heute» berichtet. Davon lässt sich die 26-jährige Studentin jedoch nicht einschüchtern. Nun sorgte sie in München für Aufsehen. Seit dem 11. August ist Anja Windl bei mehreren Protestaktionen im deutschen Bundesland Bayern dabei und hat sich am Donnerstag auf einer Kreuzung der Trappentreustrasse in der Landeshauptstadt München angeklebt.

«Ich war mehrere Stunden in Gewahrsam»

Doch warum macht sie jetzt ausserhalb Österreichs bei Aktionen mit? «Ich komme ja aus Bayern, da ist es mir natürlich ein Anliegen, hier aktiv zu sein, quasi als Protest gegen die Politik von Markus Söder, der es tatsächlich fertiggebracht hat, nur fünf Windkrafträder gebaut zu haben», erklärt sie gegenüber der «Bild»-Zeitung. In München machte sie sofort Bekanntschaft mit der Polizei: «Ich war mehrere Stunden in Gewahrsam. Aber das bin ich ja schon aus Österreich gewohnt», so Windl weiter.

Auch in Würzburg, Nürnberg und Regensburg nahm sie an Aktionen teil, während die «Letzte Generation» in Österreich derzeit Sommerpause macht. Bald geht es für die 26-Jährige jedoch zurück nach Graz, wo sie studiert. Ihr Verfahren in Österreich läuft weiter. «Durch die Unvorhersehbarkeit der Repressionen besteht das Risiko von 30 Tagen Präventivhaft», erklärt sie gegenüber «Heute».

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.