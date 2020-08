Keine Corona-Partys München kündigt Alkoholverbot im Freien an

Die bayrische Landeshauptstadt will den Verkauf von Alkohol ab 21 Uhr verbieten. Allerdings erst, wenn es über 35 Fälle pro 100’000 Einwohner gibt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (CSU) kündigte das Alkoholverbot im Freien an.

In München ist wohl bald Schluss mit Wegbier am Abend.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (CSU) kündigte deswegen das Alkoholverbot im Freien an. Konkret soll es ab 21 Uhr verboten sein, Alkohol «to go» zu verkaufen sowie ab 23 Uhr diesen im Freien zu konsumieren. Denn immer wieder wird die Polizei von verärgerten Anrufern an Parks und Plätze gerufen, an denen hunderte Menschen im Freien feiern, Alkohol konsumieren und Müllberge zurücklassen. Dieser Schritt wurde gemacht, um «wesentlich belastendere Massnahmen möglichst zu vermeiden».