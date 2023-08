München: Mann (20) vergewaltigt 18-Jährigen stundenlang am Bahnhof

Am U-Bahnhof Max-Weber-Platz in München wurde in der Nacht auf den 19. August 2023 ein 18-jähriger Mann vergewaltigt.

Ein 18-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag an einer U-Bahn-Station in München von einem 20-Jährigen stundenlang vergewaltigt. In den frühen Morgenstunden liess der Täter von seinem Opfer ab und klaute dabei dessen Handy. So konnte ihn die Polizei am nächsten Tag fassen.