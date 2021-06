München trotzt der Uefa im Streit um die Regenbogen-Arena mit einem Trick

Die Uefa hat am Dienstagmorgen das Regenbogen-Stadion in München verboten

So wird die Arena am Mittwochabend nicht aussehen.

Uefa verbietet Regenbogen-Arena am Mittwochabend in München.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) reagiert auf das Verbot der Uefa , die Münchner Allianz Arena am Mittwochabend beim Gruppenfinal der deutschen Fussball-Nationalmannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung zu erstrahlen. Wie? Nun – einfallsreich.

So wird er das Regenbogen-Verbot der Uefa mit einem Windrad-Trick umgehen. Wie die «Bild» schreibt, lässt der Oberbürgermeister stattdessen am Mittwochabend ein Windrad auf der anderen Seite der Autobahn in Regenbogen-Farben anleuchten. Wunderbar sichtbar für alle Fans!