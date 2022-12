München verbietet Klima-Proteste

Nach Flughafen-Störung : München verbietet für einen Monat alle Klima-Kleber-Proteste

Auf Twitter bekennt sich die Aktivistengruppe «Letzte Generation» zur Tat. Klimaaktivisten hätten sich auf die Flughäfen in München und in Berlin geklebt.

In München hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Strassenblockaden durch Aktivisten der Klimagruppierung «Letzte Generation» gegeben.

Die bayerische Landeshauptstadt München verbietet für vier Wochen alle Proteste von Klima-Klebern auf wichtigen Strassen in ihrem Stadtgebiet. Das Verbot werde per Allgemeinverfügung zur «präventiven Gefahrenabwehr» verhängt und sei vom 10. Dezember bis zum 8. Januar in Kraft, erklärte das Presse- und Informationsamt der Stadt am Freitag. Es gelte für sämtliche Versammlungen, «bei denen sich Teilnehmende fest mit der Fahrbahn oder in anderer Weise fest verbinden, sofern die versammlungsrechtliche Anzeigepflicht nicht eingehalten ist».