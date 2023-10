Lenker stirbt bei Unfall in Münchenbuchsee

… in Münchenbuchsee.

Zum Unfall kam es an der Bernstrasse …

In Münchenbuchsee kam es zu einem Unfall.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren zwei Autos hintereinander auf der Bernstrasse von Moosseedorf her kommend unterwegs, als es auf Höhe der Hausnummer 31 aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision zwischen den beiden Autos kam. Das hintere Auto kollidierte im Anschluss mit einer Mauer, drehte sich um die eigene Achse und prallte schlussendlich in die Strassenlaterne, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Bei der Kollision wurde der Lenker des hinteren Autos schwer verletzt. Der Lenker des vorderen Autos wurde nicht verletzt.