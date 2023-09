Münchenstein: SBB sperrt Brücke und baut dann nicht

Die Birsbrücke der SBB in Münchenstein wurde wegen nicht stattfindender Unterhaltsarbeiten am Wochenende gesperrt.

Am Samstag und Sonntag hiess es Endstation Münchenstein. Reisende aus dem Laufental und Biel mussten im Basler Vorort auf den Bus umsteigen. Denn die SBB hatte die Birsbrücken gesperrt. Die Bauwerke mit Jahrgang 1892 und 1909 sind marode und müssen ersetzt werden. Doch passiert ist am Wochenende auf der Baustelle gar nichts. Der eigentliche Grund für die Brückensperrung wurde hinfällig, weil die SBB keine Baubewilligung erhalten hatte.

Es ist bereits der zweite Brücken-Fauxpas der SBB in der Region Basel in den letzten Monaten. Die Arbeiten an der Brücke hätten Anfang Oktober starten sollen, daraus wird nun nichts. Die SBB gesteht den Fehler in der Planung der Brücke ein. Moritz Weisskopf, Sprecher der SBB, gibt gegenüber SRF zu: «Die Tragweite und die umweltrechtlichen Hürden haben wir unterschätzt.» Die Variante mit dem grossen Kran sei eine Kostenfrage gewesen, sie war billiger und effizienter. Einen Ersatzplan hat die SBB bisher nicht. Klar ist allerdings schon jetzt: Eine Fertigstellung der Arbeiten 2025 wird nicht möglich. Wegen des Baustopps entfallen die Vollsperrungen für die Strecke Basel-Münchenstein an den kommenden drei Wochenenden.