Münsingen: Raser fuhr 201 km/h auf der Autobahn

Am Abend des 10. Juni geriet auf der Autobahn A6 bei Münsingen BE ein Auto in eine Radarkontrolle. Es war in Richtung Bern unterwegs – und zwar massiv zu schnell, wie die Messung zeigte. Die Geschwindigkeit des Autos betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 201 km/h, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.