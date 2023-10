Münsingen: Altersheim bietet Ferienwohnungen auf Booking.com an

Apartment mit Balkon im Senevita Dorfmatt in Münsingen.

Oft würden die Feriengäste gar nicht merken, dass sie sich in einer Altersresidenz befänden.

Das Pflegeheim Senevita Dorfmatt in Münsingen schreibt Ferienwohnungen auf Booking.com aus.

«Die Senevita Dorfmatt Ferienwohnungen und Apartments erwarten Sie mit einem Restaurant, Gartenblick und kostenfreiem WLAN»: So werden die Wohnungen im bernischen Münsingen auf Booking.com angepriesen. Zwischen 527 und 693 Franken kosten drei Übernachtungen. Das Spezielle: Die Dorfmatt ist eigentlich ein Altersheim.

Als Anfang Mai 2022 die Senevita Dorfmatt in Münsingen mit 88 Wohnungen und 50 Pflegezimmern öffnete, war die Auslastung der Räumlichkeiten noch sehr tief: Gerade einmal 20 von 88 Alterswohnungen waren vermietet oder reserviert. Deshalb habe man sich entschieden, einen Teil der Wohnungen anderweitig zu vermieten. Heute seien die Zimmer fast zu 100 Prozent ausgelastet, sagt Weishaupt.

«Gute Durchmischung»

In der Welcome-Mappe auf den Zimmern würden die Feriengäste daraufhin gewiesen, dass es sich um eine Einrichtung für ältere Menschen handelt – gestört habe sich bisher aber niemand daran. «Das Ganze ergibt eine gute Durchmischung, die auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner jung hält», so Weishaupt.

In den vermieteten Zimmern und der unmittelbaren Umgebung deute ausserdem nichts darauf hin, dass man sich in einem Seniorenheim befindet, wie Weishaupt gegenüber 20 Minuten erklärt: «Die Toiletten-Stützhilfen kann man beliebig entfernen, das Aufeinandertreffen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist durch den bewussten Etagenunterschied grösstenteils nur im Restaurant möglich und über den Notfallknopf im Zimmer hat sich bisher niemand gewundert. Die Gäste merken es also oftmals gar nicht, wo sie sich wirklich befinden.»