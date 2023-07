Müntschemier BE: Fuchs klaut Ballerina-Schuhe

In Müntschemier BE sind immer wieder Füchse unterwegs.

«Gestern Abend habe ich diesen jungen Fuchs beim Kirschenfressen bei uns im Garten angetroffen. Die Besitzerin des Ballerinas darf sich gerne bei mir melden, der wurde wohl auch vom Fuchs entwendet.» Das postete kürzlich eine Facebook-Userin aus Müntschemier BE zusammen mit einem Bild des Fuchses und eines mitgenommen aussehenden schwarzen Ballerina-Schuhs.

Nach Tod gestunken

«Ich habe auf unserer Sicherheitskamera gesehen, wie der Fuchs sie genommen und mit ihnen rumgespielt hat», sagt der Kommentator zu 20 Minuten. «Wir haben die Schuhe zum Trocknen vor dem Haus stehen lassen und am kommenden Morgen waren sie weg.» Nicht zum ersten Mal habe ein Fuchs die Ballerinas mitgenommen. Bereits ein paar Tage zuvor seien sie abhanden- und einen Tag später wieder zurückgekommen. «Die haben dann nach Tod gestunken», sagt er und lacht.

Er nimmt es jedoch mit Humor: «So ist das Leben, wir lassen einfach keine Schuhe mehr draussen.» Er vermutet, dass der Fuchs Schmerzen im Kiefer hat und deswegen gerne auf Schuhen herumkaut, so wie es manche Hunde auch machen.

Ideale Spielzeuge für Füchse

«Schuhe sind für Füchse ideale Spielzeuge», sagte Claudia Kistler, Biologin bei der Arbeitsgemeinschaft Swild, gegenüber 20 Minuten. «Die Jungtiere sind sehr verspielt und kauen gerne an Schuhen herum.» Das «spezifische Aroma» eines Schuhs ziehe Füchse förmlich an. Ein besonders begehrtes Objekt seien aufgrund des tierischen Ursprungs Lederschuhe. Diese würden bei der Nahrungssuche gerne mitgenommen und fänden so oftmals den Weg zum Fuchsbau oder würden auf dem Streifzug liegen gelassen. Das ist wohl hier auch der Fall gewesen.