Kürzerer Impfschutz? - «Müssen bei Drittimpfung aus den Fehlern der Vergangenheit lernen»

In der Schweiz gibt es dazu noch keine konreten Pläne. Erste Auffrischungsimpfungen sind erst im Jahr 2022 geplant und abhängig von den Herstellern. Das BAG beobachtet die Lage.

Israel beginnt deshalb am 2. August mit Auffrischungsimpfungen für über 60-Jährige.

Verschiedene Länder legen mit der Drittimpfung los: In Israel etwa, können alle über 60 nach der zweiten Impfung eine dritte erhalten, um den Impfschutz aufzufrischen. Die israelischen Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass der Impfschutz in dieser Bevölkerungsgruppe nach fünf Monaten mit einer weiteren Impfung aufgefrischt werden muss. Ab dann bieten sie die Drittimpfung an.