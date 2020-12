Allein über Genf reisten am Wochenende noch flugzeugweise Briten ein. Ein GLP-Politiker macht die Bürgerlichen dafür verantwortlich, die sich für offene Skigebiete einsetzten.

Einreiseverbot für Briten : «Müssen Corona-Fälle in der Schweiz auf die Mutation untersuchen»

1 / 13 Das Coronavirus mutiert. Eine neue Variante soll nach ersten Erkenntnissen bis zu 70 Prozent ansteckender sein. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) via Reuters Hodcroft hofft, dass der Impfstoff auch gegen die mutierte Variante wirkt. Erste Ergebnisse der Forschung seien ermutigend. Oliver Hochstrasser / Uni Bern Swiss bedient London mehrmals täglich. Flughafen Zürich

Darum gehts Politiker begrüssen das Einreiseverbot für Einreisende aus Grossbritannien und Südafrika.

Auch wenn die Briten-Variante wohl schon in der Schweiz sei, lohne es sich, diese einzudämmen, sagt eine Epidemiologin.

Der Bundesrat hat am Montag ein Einreiseverbot für Personen aus Grossbritannien und Südafrika verhängt. Jene Reisenden, die in der vergangenen Woche aus den beiden Ländern eingereist sind, müssen für zehn Tage in die Quarantäne.

Laut RTS reisten am Wochenende noch Tausende Personen aus Grossbritannien nach Genf, darunter viele Skitouristen. Während etwa in Frankreich oder Italien die Lifte stillstehen, sind im Wallis auch die Beizen offen.

«Müssen testen, wo welche Mutationen auftreten»

Den Entscheid des Bundesrates begrüsst GLP-Nationalrat Jörg Mäder. Er ist überrascht, dass so viele Touristen aus dem Königreich in der Schweiz sind: «Die Haltung der Bürgerlichen, die Wirtschaft an die erste Stelle zu setzen, hat vielleicht dazu geführt, dass die neue Virus-Variante dank Skitouristen schon längst im Land ist.»

Es sei sinnvoll, den Grenzverkehr herunterzufahren, zumal selbst Schottland innerhalb Grossbritanniens die Reisen gestoppt habe. «Wir müssen jetzt weltweit testen, wo welche Mutationen auftreten, damit die Forschung möglichst schnell reagieren und etwa den Impfstoff anpassen kann, sollte das nötig werden.» Auch die Schweiz müsse nun in möglichst vielen Fällen den Aufbau des Virus entschlüsseln.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sieht das Problem dagegen nicht bei den Bürgerlichen, sondern beim grenzüberschreitenden Personenverkehr. Der Bundesrat müsse Massnahmen gegen den Import des Virus treffen – nicht nur im Fall von Grossbritannien und Südafrika. «Wir fordern seit Monaten systematische Grenzkontrollen mit Covid-19-Schnelltests. Das, um den wirtschaftlichen Schaden für hunderttausende Schweizer Familien zu beschränken.»

Laut Epidemiologin ist es nicht zwingend zu spät

Emma Hodcroft, Epidemiologin an der Uni Bern, hat sich derweil auf Twitter zur Frage geäussert, ob es Sinn mache, Flüge zu stoppen, wenn die Variante wohl schon in der Schweiz ist. Ihre Antwort: «Die Zahl der Leute mit der neuen Variante in Kontinentaleuropa ist wahrscheinlich immer noch klein. Mit Tests, Tracing und Restriktionen könnten wir verhindern, dass sie das Virus übertragen. Das ist einfacher mit 10 als mit 1000 Leuten.»

Bei den Massnahmen müsse man natürlich die Balance halten und dürfe nicht überreagieren, zumal man vieles noch nicht wisse. Das Problem sei, dass man, wenn man zu lange warte, das Fenster verpasse, in dem man noch handeln könne.