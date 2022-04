Gräueltaten in Butscha - «Müssen damit rechnen, dass Brutalität der russischen Soldaten noch zunimmt»

Die extreme russische Armeeführung ist hier zentral: Sehr junge Menschen, praktisch nicht auf einen Krieg vorbereitet, waren schon anlässlich ihrer Einführung in die Armee Demütigungen und Schikanen unterworfen, die jeden Widerstand brechen. Dann wurden sie unter einem Vorwand in die Ukraine geschickt und zu solchen Taten gezwungen. Wer sich weigert, wird erschossen oder landet im Gulag. Die russische Armee setzt solche Gräueltaten gezielt ein, um den Feind zu demoralisieren.

Für die meisten nicht. Im Krieg selber ist eine Verarbeitung gar nicht möglich. Und auch wenn der Krieg endet, verfolgen solche Erlebnisse die Soldaten meist bis an ihr Lebensende. Viele nehmen Drogen, die Suizidalität ist extrem hoch unter Veteranen, die in solchen Kriegen kämpfen mussten.

Es gibt auch Berichte, dass die Soldaten Gefallen am Töten finden, in eine Art Blutrausch verfallen.

Ein paar krankhafte Sadisten, die ihre Neigungen ausleben, gibt es wohl leider in jedem Krieg. Ein Beispiel dafür ist Ramsan Kadyrow , der Krieg mit seiner Truppe blutiger Schlächter zum Beruf gemacht hat. Solche Männer sind aber klar zu unterscheiden von den jungen russischen Soldaten. Auch sie wurden zwar seit Jahren mit Putins Ideologie verseucht, müssen in den Schulen Loblieder auf den russischen Staat singen und geloben, dass sie ihn verteidigen und vergrössern werden. Doch auf die Realität, die sie im Krieg antreffen, hat sie das nicht vorbereitet.

«Die Befehlshaber zwingen ihre Soldaten in Situationen, in die ein Mensch niemals kommen sollte.»

Ja. Sie zwingen ihre Soldaten in Situationen, in die ein Mensch niemals kommen sollte. Auch gut ausgebildete Soldaten werden mit solchen Grässlichkeiten nicht fertig. Doch die Gräueltaten werden in der russischen Armee sehr bewusst zugelassen und folgen unerbittlichen, nationalistischen und religionsgestützten Überzeugungen: Das Ziel, den Feind mit diesen Taten zu demoralisieren, rechtfertigt alles. Auf der anderen Seite stehen die Soldaten, die unter falschen Versprechen in diesen Krieg geführt wurden. Ihr Wohl und die eigenen Verluste spielen für die Armeeführung kaum eine Rolle.