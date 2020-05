Aktualisiert 14.05.2020 11:39

Q&A zur Finanzspritze

Müssen die Fussball-Profis jetzt um ihren Lohn bangen?

Der Bund gewährt den Profiligen im Fussball bis Ende Jahr ein sattes Darlehen. Was heisst das für Verbände und Clubs?

Darum gehts • Da die Corona-Soforthilfe von 50 Millionen Franken nicht ausreichte, hat der Bundesrat am Mittwoch informiert, bis Ende Jahr weitere 100 Millionen bereitzustellen. • Die Swiss Football League ist erfreut darüber, dass der Bundesrat die Massnahmenbereiche und die finanziellen Eckpunkte für ein Stabilisierungspaket zu Gunsten des Schweizer Sports festgelegt hat. • Die meisten Clubs winken derzeit ab, wollen das Darlehen des Bundes noch nicht annehmen und warten noch zu. Entscheidend ist auch, ob die unterbrochene Saison noch beendet oder ganz abgebrochen wird, was sich am 29. Mai entscheiden soll.

Wie sieht dieses Stabilisierungspaket aus?

Die erste Corona-Soforthilfe für den Sport von Ende März in der Höhe von 100 Millionen Franken (50 Millionen für den Profisport) reichte nicht aus, um die wirtschaftlichen Verluste mittelfristig abzufedern. Deshalb greift der Bund dem Sport weiter unter die Arme. Der Bundesrat informierte am Mittwoch über Massnahmenbereiche und finanzielle Eckpunkte für ein Stabilisierungspaket und stellt viel Geld für den Fussball bereit: bis Ende Jahr 100 Millionen. Sollte sich die Situation bis Ende Jahr nicht entscheidend verbessert haben, soll der gleiche Betrag noch einmal bereit gestellt werden. Allerdings muss das Parlament dem Geschäft in der Sommersession im Juni erst noch zustimmen. Davon ist aber auszugehen.

Ist das Geld ein Geschenk?

Geschenke sind das keineswegs. Die Darlehen sind an Bedingungen geknüpft und müssen innerhalb von fünf Jahren zurückbezahlt werden. Die ersten drei Jahre sind zinsfrei. Danach fällt ein Zins von mindestens einem Prozent an. Sollte 2021 eine zweite Tranche bezogen werden, muss diese bis spätestens in zehn Jahren abbezahlt sein.

An welche Bedingungen sind die Kredite geknüpft?

• «Die Gelder dürfen nicht für die Deckung überhöhter Spielergehälter eingesetzt werden», sagte Bundesrätin Viola Amherd. «Die Ligen verpflichten sich in den nächsten drei Jahren in den Clubs, die Darlehen beanspruchen, die Lohnsumme um 20 Prozent zu senken», erklärte die Sportministerin weiter und kündigte an, dass man das auch überprüfen werde. Diese Beschränkung gilt bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens durch die Clubs.

• Sie müssen 30 Prozent aus ihrem Anteil an Marketing-Rechten und TV-Geldern und 25 Prozent aus Transferüberschüssen zur Tilgung der Kredite verwenden. Kann ein Club das Darlehen nicht zurückzahlen, haftet die Liga solidarisch.

• Die Nachwuchsarbeit und Ausbildung muss mindestens im gleichen Rahmen weitergeführt werden wie bisher.

• Die SFL stellt zusätzlich Garantien bereit, damit die Rückzahlung von insgesamt mindestens 35 Prozent des Darlehens besichert ist.

• Solange ein Club über einen Darlehensanteil verfügt, gilt ein Dividenden- und Aktivdarlehensverbot.

• Die Ligen müssen einen Sicherheitsfonds für künftige Risiken anlegen, der es möglich macht, mindestens sechs Monate überbrückt werden zu können, auch wenn der Spielbetrieb stillsteht. Viola Amherd verglich die Massnahmen am Mittwoch mit den Eigenkapital-Anforderungen der Banken.

Clubs, die das Darlehen in Anspruch nehmen, müssen die Lohnsumme um 20 Prozent senken. KEYSTONE

Müssen die Spieler um ihren Lohn bangen? Und welche Fragen sind noch unklar?

Die Profis müssen nur im ihren Lohn bangen, wenn ihr Club das Darlehen in Anspruch nimmt, sonst nicht.

Und es gibt weitere Fragen zur Lohnreduktion um 20 Prozent. Muss jeder Club, der ein Darlehen beansprucht, die eigene Lohnsumme reduzieren? Oder muss die Gesamtlohnsumme aller Darlehensnehmer um 20 Prozent gesenkt werden? Sind Clubs wie zum Beispiel der FC Thun, aber auch viele Challenge Ligisten überhaupt zur Lohnreduktion fähig und können trotzdem noch konkurrenzfähig bleiben?

Wie begründet der Bundesrat die weitere Finanzspritze?

Der Zusammenbruch der Profi-Ligen hätte enorme Auswirkungen auf die Ausbildung und Nachwuchsförderung gehabt. Aber auch auf die Medienindustrie und viele andere Bereiche. «Der Sport steuert 1,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bei und es hängen 100’000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Branche», so Amherd. Nicht ausser Acht lassen dürfe man auch die gesellschaftliche und gesundheitspolitische Bedeutung.

Was sagt die Swiss Football League?

Die SFL zeigt sich sehr erfreut: «Es ist eine wichtige Botschaft von der Politik an den Sport», sagt der CEO Claudius Schäfer. Voraussetzung für die Hilfsgelder sei die Fortsetzung der Saison. Die Kredite könnten erst beansprucht werden, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Bis dahin können die Clubs die Kurzarbeits-Entschädigung beziehen. Über die Wiederaufnahme der Meisterschaft entscheidet die Liga am 29. Mai an einer ausserordentlichen GV. Zwei Tage früher fällt der Bundesrat den definitiven Bescheid, ob der Spielbetrieb ab 8. Juni tatsächlich aufgenommen werden kann - abhängig von den Corona-Fallzahlen.

Wieviel bekommt jeder Club?

Die SFL verteilt das Darlehen auf ein Gesuch der Clubs hin, jedoch höchstens anteilmässig im Rahmen deren Umsatzanteile an der Gesamtliga.

Wer wird von den Darlehen Gebrauch machen?

Die meisten Clubs winken bisher ab. «Finanzielle Hilfe ist bei uns aktuell nicht dringend», sagt Thun-Präsident Markus Lüthi gegenüber SRF. «Es wird dann akut, wenn wir den Spielbetrieb unter reduzierten Bedingungen wieder aufnehmen – ohne Zuschauer. Wenn die Kosten wieder aufwärts gehen, sind wir auf finanzielle Hilfe angewiesen.»

Thun-Präsident Markus Lüthi ist aktuell nicht auf finanzielle Hilfe angewiesen. keystone-sda.ch

Auch GC erklärt dem «Tages Anzeiger», nicht auf die Bundesgelder angewiesen zu sein. «Wir sind diese Saison gesichert und die folgenden auch, weil wir zum Glück eine saubere Rechnung haben», so Vize-Präsident Andras Gurovits.

«Der Durchschnittslohn beim FC Winterthur liegt bei 3850 Franken», sagt Winterthur-Geschäftsführer Andreas Mösli im «Blick». Vorderhand wird man kein Geld aufnehmen, zumal man von lokalen Firmen gut unterstützt werde.

Lugano-Boss Angelo Renzetti sagt der gleichen Zeitung: «Die Darlehen sind Sauerstoff für die Vereine. Falls die Saison unter Ausschluss der Öffentlichkeit beendet wird, dürften auch wir einen Antrag stellen.» Aber dieser Entscheid fällt frühestens Ende Mai.

Cristian Constantin freut sich sogar über die Lohnreduktion und die «Verpflichtung, den Betrieb so schlank wie möglich zu halten», weil man keine Einnahmen habe. Aber an Darlehen denkt auch der Sion-Boss noch nicht, begnügt sich mit der Kurzarbeit als Mittel.

Christian Constantin, Präsident des FC Sion, begnügt sich derzeit mit Kurzarbeit für seine Spieler. KEYSTONE