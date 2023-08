Abbiegen mit E-Scooter: Sind Handzeichen Pflicht?

Frage von Jasmin ans Viva-Expertenteam:

Antwort:



Leider entsteht im Alltag oft der Eindruck, diese 20 km/h schnellen, zulassungsfreien E-Trottis und E-Scooter seien regelbefreit. Aber natürlich sind sie das nicht: Rechtlich sind sie Velos gleichgestellt. Leider haben E-Trottis fast nie Blinker. Dann muss statt per Blinker per Handzeichen die Richtungsänderung angekündigt werden. Busse sind sonst 20, bei Linksabbiegen 30 Franken. Nimmt man eine Hand vom Lenker, neigen gerade E-Trottis zwar zur Instabilität, aber es liegt am Lenkenden, das Fahrzeug sicher genug für die Zeichengebung zu beherrschen. Zum Abbiegen selbst darf die Hand wieder an den Lenker. Auch ein Überholen ist anzuzeigen.