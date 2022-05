Schwules Paar: «Müssen ein Jahr auf Sex verzichten, damit wir Blut spenden dürfen»

Risikoverhalten statt sexuelle Orientierung

Das heisst: «Unabhängig von der sexuellen Orientierung sollten für Personen, welche risikohafte Sexualpraktiken ausüben - etwa ungeschützten Analsex mit wechselnden Partnern – andere Regeln gelten als für Männer in monogamen Beziehungen oder Singles, die kein solches Risiko eingehen», sagt Heggli. Er fordert gleiche Regeln wie für Heteros: Blut spenden darf, wer in den letzten vier Monaten keinen neuen Sexualpartner hatte. Hoffnung mache nun ein neues Gesetz, das sich derzeit in der Vernehmlassung befindet. «Es besagt unter anderem, dass die Ausschlusskriterien niemanden beim Blutspenden diskriminieren dürfen, namentlich nicht wegen der sexuellen Orientierung», so Heggli.