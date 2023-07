Lückenhafte Kontrollen in Hochsicherheitslaboren geben

Die Labore, in denen tödliche Viren untersucht werden, werden nur in sehr grossen zeitlichen Abständen überprüft.

Laut dem Solothurner Nationalrat Felix Wettstein (Grüne) wird die Sicherheit in den Hochrisikoanlagen der Schweiz zu wenig oft und zu wenig kompetent kontrolliert. Deshalb mache er sich Sorgen um die Schweizer Bevölkerung. Die Labore, in denen tödliche Viren untersucht werden , würden nur in sehr grossen zeitlichen Abständen überprüft. Wie er gegenüber SRF sagt, sieht er darin ein potenzielles Risiko, dass ein Virus unerwünscht entweichen könnte.

41 Hochsicherheitslabore der Stufe 3 und 4

Von der höchsten Sicherheitsstufe 3 und 4 gibt es in der Schweiz 41 Hochsicherheitslabore. Wie Wettstein sagt, sind die Kontrollintervalle dabei sehr unterschiedlich. Je nach Kanton werden die Labore in Abständen zwischen 5,7 und 16,5 Jahren kontrolliert. Der Grünen-Nationalrat hat diese Zahlen aus einem nicht veröffentlichten Bericht des Departements des Innern EDI errechnet, wie SRF weiter schreibt. In Anbetracht dieser grossen Abstände zweifelt Wettstein an der Kompetenz der Kontrolleure. Wenn nur in so grossen Abständen kontrolliert werde, könne keine Routine aufgebaut werden.