Las Vegas der Alpen: In Liechtenstein wird über ein Casinoverbot abgestimmt.

Am Sonntag wird in Liechtenstein über ein Casinoverbot abgestimmt.

«Schweizer bekommen die Sozialfälle und wir das Geld»

«David gegen Goliath»

Die Chancen für ein «Ja» zur Verbotsinitiative schätzt Frick aber trotz allem als klein ein. «Es ist wie David gegen Goliath, weil die zwei Grossparteien dagegen sind», so der Liechtensteiner. Die Casinos sind lukrativ und machen gute Werbung. «Durch Sponsoring finanzieren die Casinos eine Menge Vereine im Land», sagt Frick weiter. Diese Punkte liessen die Hoffnung bei den Casinogegnern auf ein positives Ergebnis am Sonntag schwinden.

Der Markt soll sich von alleine regulieren

Die Vaterländische Union VU, als eine der beiden grössten Parteien, sieht das anders: «Das ist ein massiver Eingriff in die Verfassung. Unserer Meinung nach sollte man keine einzelnen Branchen verbieten», sagt Michael Winkler, Generalsekretär der VU. Die wirtschaftsliberale Partei geht davon aus, dass der Markt sich mit den Jahren von alleine regulieren wird. «Mit den bereits ergriffenen Massnahmen ist es ohnehin weniger attraktiv, in das Geschäft einzusteigen», sagt Winkler.

Irgendwann müsse man sich fragen, was das Nächste sei, das verboten werde. «Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen», so der Generalsekretär. Im Parteivorstand hatte die VU ein einstimmiges Ergebnis. «So was ist sehr selten», sagt Winkler. Es sei zu hoffen, dass die Casinoinitiative am Sonntag abgelehnt wird. «Online-Umfragen ergaben, dass über 70 Prozent dagegen sind, zwar sind sie nicht immer repräsentativ, aber sie lagen meist um ein paar Prozente daneben», so Winkler weiter.