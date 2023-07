SRG: «Müssen junge Menschen dort erreichen, wo sie Medien konsumieren»

Eine Reduktion der Haushaltsabgabe von heute 335.- Fr. auf neu 200.- Fr. bei gleichzeitigem Wegfall der Unternehmensabgabe hätte für die SRG eine Reduktion der Gebühreneinnahmen um rund die Hälfte zur Folge. Weil die Abgabeanteile für die privaten TV- und Radiosender gleich bleiben, würde der Anteil für die SRG überproportional stark reduziert. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass auch die kommerziellen und übrigen Erträge der SRG signifikant zurückgehen und nur noch einen Bruchteil der heutigen Summe ausmachen würden. Die Behauptung der Initianten, der SRG würden nach Umsetzung der Forderungen der Halbierungsinitiative noch immer eine Milliarde Franken jährlich zur Verfügung stehen, ist falsch. Die Initianten sagen, eine starke SRG verhindere Medienvielfalt, weil sie direkt die privaten Medien konkurrenziere. Die SRG ist kein Konkurrent für kommerzielle, private Medienhäuser, sondern eine Ergänzung. Gemäss ihrem Auftrag und der Konzession des Bundes ist sie mit ihrem öffentlichen Angebot dem Zusammenhalt unseres viersprachigen Landes verpflichtet. Eine starke und unabhängige SRG stärkt also letztlich auch den Medienplatz Schweiz. Eine Schwächung der SRG würde in einer sich immer mehr fragmentierenden Gesellschaft keinen Erfolg für die Privaten bedeuten, sondern ein Problem für die gesamte Schweizer Medien-, Musik-, Film- und Kulturszene. Die Konkurrenz ist heute längst international und global.

Sind durch Gebühren finanzierte Tiktok- und Instagram-Channels über «alle Fragen & all the feels» wirklich Service public?



Das Angebot der SRG soll alle Generationen – insbesondere auch junge Menschen – erreichen. Dies schreibt uns die Konzession letztlich vor. Wir passen die Verbreitung unseres Angebotes deshalb stetig den Bedürfnissen der Gesellschaft an. Online liegt der Fokus entsprechend auf der Stärkung der eigenen Plattformen. Drittplattformen kommen dort ergänzend zum Einsatz, wo die avisierten Zielgruppen über eigene Plattformen und Kanäle nicht zu erreichen sind. Nur so können wir den in der Konzession verankerten Auftrag erfüllen, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie Medien konsumieren.