Bloomberg via Getty Images

Die Spezial-Murmeln gingen der Migros bereits am 5. Dezember aus. Deshalb hätte es nochmals spezielle Murmeli am 23. Dezember geben sollen.

Fertig gratis Murmeln: Migros bricht die Sammelaktion am 14. Dezember ab.

Weil die Migros nicht genügend Murmeln hat, bricht sie die Sammelaktion «All Stars» ab. Nach dem 14. Dezember gibts an den Kassen des Detailhändlers keine Gratis-Murmeln mehr . Die Sammler sollen aber doch noch an ihre Murmeln kommen – einfach nicht mehr vor Weihnachten, da die Nachproduktion länger dauern wird, wie die Migros mitteilt. Wer die Murmeln für das Unternehmen herstellt, wurde auf Anfrage allerdings nicht beantwortet.

Kunden können sich online registrieren , damit sie die Sammelstücke erhalten, wenn sie wieder verfügbar sind. Wie genau die Murmeln nachgeliefert werden, weiss die Migros selber noch nicht. Es ist also nicht klar, ob man sie etwa im Laden abholen muss oder ob sie per Post verschickt werden. «Sicher ist, dass für die Kundinnen und Kunden keine Zusatzkosten entstehen werden», sagt Sprecher Patrick Stöpper zu 20 Minuten.

Die Sammelaktion «All Stars» der Migros läuft seit dem 3. November. Insgesamt 40 Glasmurmeln für eine Murmelbahn können gesammelt werden. Pro Einkauf von 20 Franken gibt es eine Murmel gratis. Zusätzlich gibt es ab einer gewissen Anzahl gesammelter Sticker Rabatt auf die Murmelbahn, die man ebenfalls in der Migros posten kann.

So funktioniert die Aktion

Für manche Konsumenten stellen solche Aktionen das Image der Migros als umweltbewusstes Unternehmen in Frage. Leserin Mima etwa schreibt: «Wie kann man sich für die Umwelt einsetzen und laufend solche Materialschlachten veranstalten?»

Auf die Kritik erwidert Stöpper: «Murmeln sind ein nachhaltiges Spielzeug, das vielseitig einsetzbar ist.» Es sei davon auszugehen, dass sie langfristig genutzt werden, und nicht einfach im Abfall landen. Zudem würden die Sammelelemente aus nachhaltigen Rohstoffen produziert. So seien für die Aktion genutztes Holz, Karton und Papier FSC-zertifiziert und rezyklierbar.

Zudem könnten die Murmeln auch an bedürftige Kinder gespendet werden. Im Kassenbereich würden Spenden-Bahnen aufgestellt, wo man sie einwerfen kann. Die Migros werde dann dafür sorgen, dass die gesammelten Murmeln in Kinderhände gelangen.

«Luxus-Probleme»

Die Kritik in den Kommentaren richtet sich aber nicht nur gegen Migros: «Wir haben echt Luxus-Probleme hier. Wie sich Kunden teils aufführen, ist unmöglich», sagt Sara. Bereits in der Vergangenheit waren viele Kunden sehr frustriert, weil bestimmte besonders begehrte Spezial-Murmeln nur an zwei Tagen angeboten werden sollten und es dann auch noch zu wenige davon hatte.