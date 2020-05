Aktualisiert 21.04.2020 18:11

Corona-Krise in der Schweiz

Müssen Maturanden keine Prüfung ablegen?

Weil die Folgen der Schulschliessung die Schüler unterschiedlich treffen, sollen die Gymnasien laut dem EDK selbst entscheiden, ob sie die Abschlussprüfungen durchführen wollen.

Gymnasien und Fachmittelschulen sollen die Möglichkeit bekommen, auf schriftliche und mündliche Prüfungen verzichten zu können. Den Verzicht auf schriftliche Prüfungen soll der Bundesrat laut den kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Notrecht regeln. Den möglichen Verzicht auf mündliche Prüfungen hat die Plenarversammlung in Eigenregie beschlossen.

Einige Kantone könnten wegen des Bundesrats-Entscheids, durch den Mittelschulen voraussichtlich bis am 8. Juni geschlossen bleiben müssen, keine Prüfungen durchführen, wie die EDK am Dienstag in einem Brief an den Bundesrat schreibt. Die Plenarversammlung habe daher entschieden, dass auf die mündlichen Prüfungen verzichten werden kann.

Zudem würden die Folgen der Schulschliessung wegen der Corona-Krise die Kantone und damit die Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich treffen. In einigen Kantonen sei die Vermittlung des Schulstoffes in den Abschlussklassen zu Beginn des Lockdowns bereits weitgehend abgeschlossen gewesen, während in anderen Kantonen der Stoff für die Prüfungen jeweils bis Ende Mai vermittelt werde. Schülerinnen und Schüler hätten zudem die Prüfungsvorbereitung teilweise unter erschwerten Bedingungen leisten müssen.

Qualität der Abschlusszeugnisse gewährleistet

Die Kantone müssten diesen Umständen Rechnung tragen können, indem sie auch auf die Durchführung von schriftlichen Prüfungen verzichten könnten. Für die Maturaprüfungen beantragt die EDK daher in einem Brief an den Bundesrat, dass dieser im Rahmen des Notverordnungsrechts die Möglichkeit schafft, dass die Gymnasien auch auf die schriftlichen Abschlussprüfungen verzichten können.

Jene Kantone, welche auf Prüfungen verzichten, sollen stattdessen auf die Erfahrungsnoten abstützen. Damit sei die Qualität und Gleichwertigkeit der Abschlusszeugnisse gewährleistet.