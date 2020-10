Neue Massnahmen geplant : Müssen Restaurants auch in Österreich schliessen?

Zur Eindämmung der steil ansteigende Coronavirus-Infektionszahlen will Österreichs Regierung am Samstag neue Massnahmen vorstellen.

Am Freitag war im knapp neun Millionen Einwohner zählenden Österreich der Rekordwert von 5627 neuen Fällen binnen 24 Stunden registriert worden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz will am Samstagnachmittag informieren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz (16.30 Uhr) in Wien informieren. Welche Massnahmen in Österreich geplant sind und ab wann sie gelten, blieb zunächst offen.