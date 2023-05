Fehlgeburt: Jonas Hofmann trauert mit Laura Winter um Baby

«Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss», beginnt Winter ihr emotionales Statement und erklärt dann, dass sie ihr Kind verlor. «Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden», fährt die 34-Jährige fort und erklärt, sich nicht weiter zu äussern zu wollen.

Trainings-Absenz zur Trauerverarbeitung

Hofmann hatte Anfangs April nach dem Derby gegen den 1. FC Köln «aus privaten Gründen» für mehrere Tage beim Training der Gladbacher gefehlt. Nun ist klar, dass der deutsche Nationalspieler die Zeit nutzte, um seiner Verlobten nach dem Schicksalsschlag an deren Wohnort in München beizustehen.



Im Anschluss an die kurze Auszeit verzichtete der 30-jährige Mittelfeldakteur in der Partie gegen Wolfsburg auf einen Startelfeinsatz, spielte zuletzt aber wieder regelmässig über 90 Minuten durch und schoss am vergangenen Wochenende das wegweisende 1:0 beim 2:0-Sieg der Fohlenelf gegen den VfL Bochum.