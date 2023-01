Müssen sich Reisende aus China in Europa testen lassen? 

EU-Beratungen : Brauchen Reisende aus China in Europa bald einen PCR-Test?

Auch in Spanien ist sie jetzt in Kraft getreten: Flugreisende aus dem Reich der Mitte unterliegen damit wieder der 3G-Regel: Geimpft, genesen oder getestet. Flugbesatzungen und Kinder unter zwölf Jahren sind ausgenommen.

Italien hat für alle Reisenden aus China COVID-19-Antigenabstriche und eine Virussequenzierung angeordnet, was an italienischen Flughäfen wie am Flughafen Malpensa in Mailand durchgeführt wird.

Die Mehrheit der EU-Länder befürwortet die Testpflicht für Reisende aus China, in Spanien ist sie heute in Kraft getreten.

Schon heute könnte eine Entscheidung fallen: Wegen der vielen Corona-Infektionen in China berät sich die Europäische Union am Nachmittag über den Umgang mit Reisenden aus dem asiatischen Land.

«Ungerechtfertigt» dank Immunitätsniveau in Europa?

In Spanien tritt dies heute in Kraft: Flugreisende aus dem Reich der Mitte unterliegen damit wieder der 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Flugbesatzungen und Kinder unter zwölf Jahren sind ausgenommen. Wer bei der Einreise mehr als 37,5 Grad Körpertemperatur hat, muss sich einem Gesundheitstest und eventuell einem Corona-Test unterziehen. Fällt der positiv aus, liegt die Entscheidung über eine mögliche Isolationspflicht bei der jeweiligen Region.

Auch England, USA, Kanada, Australien, Indien und Südkorea haben Einreisebeschränkungen gegen Reisende aus China eingeführt oder in Aussicht gestellt. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC argumentiert dagegen, dass angesichts des Immunitätsniveaus in Europa ein systematisches Testen von Reisenden «ungerechtfertigt» sei.

China kritisiert, besteht selber auf Tests

9000 Corona-Todesfälle pro Tag?

Tatsächlich ziert sich Peking, detailliertere und schnellere Lageberichte zum Infektionsgeschehen in der Volksrepublik zu teilen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unlängst klarmachte. Man müsse die chinesische Seite wiederholt darum bitten, präzise Daten in Echtzeit zu erheben und mit der WHO zu teilen, teilte die in Genf ansässige Organisation mit.