Zürich und Aargau - «Müssen sparsam sein» – Blutreserven auf kritisch tiefem Niveau

Ein Mangel an Blutkonserven herrscht auch in Zürich.

Die Bevölkerung in den Regionen Aargau und Zürich wird zum Blutspenden aufgerufen.

Engpass bei den Blutreserven: Laut der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn befinden sich die Blutreserven in der Region auf einem kritisch tiefen Niveau. «Wir haben 40 Prozent weniger Blut als wir brauchen », sagt Marketingverantwortliche Fabienne Schurter. Gründe dafür sieht sie bei den Corona- Lockerungen und der Ferienzeit.

«Viele Menschen geniessen ihre wiedergewonnen Freiheiten. Freizeitaktivitäten sind aktuell hoch im Kurs.» Der Bedarf an Blutspenden bleibe aber unabhängig davon hoch. « Blut ist nicht lange haltbar und kann nicht künstlich hergestellt werden. » Man rufe die Bevölkerung deshalb zur Solidarität auf . «Wir müssen den Rückstand aufholen, um die Spitäler weiterhin ausreichend versorgen zu können.»

Mangel an Blutreserven schwierig zu beheben

Ein Mangel an Blutkonserven herrscht auch in Zürich. «Seit Wochen sind die Bestände knapp», sagt Blutspende-Leiter Beat Frey. Derzeit stehe man bei zwei Drittel der benötigten Menge. «Wir müssen deshalb sparsam sein und alles daran setzen, Spenderinnen und Spender zu rekrutieren.» Normalerweise helfe man Blutspende-Organisationen in anderen Kantonen aus. «Jetzt können wir das nicht mehr, weil uns sonst Blut fehlt.»