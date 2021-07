Brienz BE - Wolf zwingt Landwirte zum Rückzug – bezahlen das bald Steuerzahler?

Was kosten Schafe den Steuerzahler?

Wie Pro Natura vorrechnet, kosten Schafe Steuerzahlenden nicht erst etwas, wenn sie gerissen werden. Demnach werden pro Jahr 7.1 Millionen Franken als sogenannte Sömmerungsbeiträge ausbezahlt. Dazu kommen 7.5 Millionen Franken an Talbetriebe, die ihre Tiere auf die Alp geben. Zusätzlich gibt es Offenhaltungs-, Hang- und Steillagenbeiträge. 6.4 Millionen Franken gingen 2017 über das «Raus»-Programm an die Förderung des Tierwohls, zwei Millionen Franken wurden per Subvention an Zucht und je 0.5 Millionen an Wollverwertung und Käseherstellung ausbezahlt. Pro Natura folgert daraus: «Ohne staatliche Hilfe wäre die Schafhaltung in der Schweiz unrentabel.»