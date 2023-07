Wimbledon: Königin Camilla in der Royal Box – die strengen Regeln

Einen Knicks von den Tennisprofis gab es für die Monarchin aber nicht. Und auch geladene Promis hielten sich in der Vergangenheit in der Royal Box oftmals nicht an die Etikette.

Zusammen mit ihrer Schwester Annabel Elliot (74) zeigte sich Königin Camilla am Mittwoch in Wimbledon . Es war das erste Mal, dass die 75-Jährige in ihrer neuen Rolle als Queen den Court besuchte und in der Royal Box Platz nahm. Aufmerksamen Zuschauenden fiel jedoch auf: Weder die Tennisspieler verbeugten sich vor der Ehefrau von König Charles (74) noch machten die Sportlerinnen einen förmlichen Knicks.